Davos teme il club dei sovranisti | Le loro idee costano più della crisi

Roma, 23 gennaio 2025 – Tutto come da copione. La bufera Trump scuote il forum di, dove è riunito il gothafinanza mondiale. Il neo-presidente parla in videocollegamento e manda un messaggio esplicito all’Europa che, proprio ieri, con la von der Leyen, ha rilanciato il tematransizione ecologica. “Altro che Green Deal – scandisce da Washington il presidente americano – questo è un green bluff”. E conferma la linea neo-protezionistica annunciata nel giorno del suo insediamento, con un messaggio chiaro all’Europa: “Se non produrrete negli Stati Uniti, dovete pagare un dazio. Mentre, per chi sceglierà di delocalizzare negli Usa, le tasse caleranno dal 21% al 15%”. Se non è una dichiarazione di guerra (commerciale) all’Europa, poco ci manca. Anche perché, nel suo intervento, Trump attacca a muso duro le decisioni assunte dalla Commissione europea sulle big tech: “L’Ue ci ha trattato molto male, vuole soldi da Apple e Google.