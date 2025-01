Notizie.com - Viaggiare nel 2025, devi andare assolutamente in una di queste 25 mete: il consiglio degli esperti

Ha già deciso di fare un viaggio per il? Se non hai scelto la meta vi mostriamo le 25 tra le quali scegliere e che sono consigliate daglinelin una di25(Notizie.com)Tripadvisor ha stilato l’elenco tra i vincitori del titolo “Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destinations“. Si tratta di una speciale categoria che indica il livello di assoluto gradimento da parte del pubblico stesso, un riconoscimento che viene attribuito alle città con un alto numero di recensioni positive da parte dei membri di Tripadvisor per un periodo di anni.Partendo dalla 25esima posizione troviamo in ordine crescente Mauritius, Cancun, Maldive, New Delhi, Edimburgo, Maiorca, New York, Istanbul, Phuket, Lisbona, Siem Reap, Cusco, Barcellona, Hoi An, Bangkok, Creta, Marrakech, Hanoi, Roma, Parigi e la Sicilia.