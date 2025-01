Ilgiorno.it - Tassa di soggiorno unica. Confcommercio dice no: "Attività troppo diverse"

Non piace al’idea del sindaco Matteo Monti di introdurre l’imposta di, nella misura di 3 euro a persona al giorno, a partire dal prossimo mese di aprile. Una semplificazione, sicuramente dal punto di vista del calcolo del gettito per gli uffici, che però non ha convinto l’associazione di categoria. "Sul territorio comunale di Cernobbio, infatti, convivono realtà molto, sia per ubicazione, sia per caratteristiche: dall’appartamento di lusso alle piccole soluzioni di alloggio b&b - spiega Paolo Gonnella, presidente del gruppo dellericettive extra alberghiere aderenti aComo - Riteniamo che per la maggior parte di queste ultime, l’aumento annunciato dal Comune di Cernobbio inciderà molto e in maniera negativa. Proponiamo al sindaco di ritornare al metodo applicato l’anno scorso, a nostro avviso decisamente più equo, che consisteva in una tariffa per persona calcolata dividendo il costo dell’alloggio per il numero degli occupanti".