Iltempo.it - Saluto ROMANO ad Elly. Tutte le trappole per Schlein di Prodi & Co.

Leggi su Iltempo.it

Nessuna quiete dopo la tempesta. Piuttosto vero e proprio silenzio, "zitti e mosca". Un marchio di fabbrica cheha imposto dal suo arrivo al Nazareno. La segretaria sceglie i temi, sul resto, inutile sgolarsi, lei non risponde. Anche se nel frattempo, tutto quello che gira attorno al Pd si sta sgretolando. È successo in Liguria, dove accolse senza fiatare il diktat di Giuseppe Conte contro Matteo Renzi. E praticamente ogni volta che dal M5S partivano bordate contro la "casa madre": «Restiamo testardamente unitari». A quasi due anni dall'inaspettata vittoria alle primarie (26 febbraio del 2023), contro il favorito Stefano Bonaccini, la strategia del silenzio rischia di essere sempre di più un'arma a doppio taglio. Soprattutto quando le questioni in sospeso iniziano ad essere tante.