Dilei.it - Patate lesse, tutti i modi per condirle

Leggi su Dilei.it

Sono diversi i contorni che fanno parte della nostra tradizione: molti sono semplici e gustosi, ideali con cui servire secondi piatti di carne o di pesce, tra cui le. Naturalmente possiamo sperimentare per condire le: si prestano a diverse salse e ingredienti, perfette dunque per sbizzarrirsi in cucina e proporre un contorno sempre diverso. Vediamo come e le idee che mettono d’accordo(anche light).Come fare lePrima di passare ai condimenti, diamo alcuni consigli su come fare le: dobbiamo metterle a cuocere con la buccia, in modo tale che possano mantenere la loro consistenza senza perdere in vitamine e sali minerali. Il tempo di cottura è assolutamente variabile, ma generalmente occorrono dai 20 ai 40 minuti in base alle dimensioni.