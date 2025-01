Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Anterselva 2025 in DIRETTA: una buona Wierer è ancora quarta, Jeanmonnot non sbaglia un colpo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15.26:lo zero di Trabucchi che è 17ma dopo due poligoni!15.26: Zero di Auchentaller in piedi, è 28ma dopo due poligoni15.25: Comola è 40ma al traguardo, dovrebbe salvare la qualificazione all’inseguimento15.25: La tedesca Grotian è seconda a 7? da15.23: Michelon è sesta al traguardo15.19: Simon èal traguardo a 10? da15.18: Michelon con un errore è da top 1015.18: Un altro errore per Comola iun piedi, un errore a terra per Auchenthaller15.17: Tre errori per Lien in piedi, zero di Trabucchi che è 21ma dopo il primo poligono15.16:va al comando con un vantaggio di 16?. Purtroppo Grotian nonin piedi e con lo zero riparte con 20? di vantaggio su, per cui diventa difficile salire sul podio.