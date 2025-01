Quotidiano.net - Illumina fino a 21 metri con la mini torcia OLIGHT: magnetica, resistente e ricaricabile

Leggi su Quotidiano.net

Laportachiavi2 è un gadget sorprendentemente potente, ideale per chi cerca un articolo pratico, robusto e che faccia luce nei momenti in cui serve di più. Con un prezzo esclusivo di 19,16 euro per gli iscritti al programma Amazon Prime. Acquistale oggi al miglior prezzo su Amazon Potenza luminosa in un formatocon laportachiavi2 Nonostante le dimensioni ridotte, la2 offre un fascio luminoso che coprea 21, perfetto per attività all’aperto, riparazioni, emergenze o semplicemente perre il buio in modo rapido. È la compagna ideale per le escursioni, per il campeggio o per un classico utilizzo quotidiano. La baseintegrata consente di posizionare lasu superfici metalliche, lasciando le mani libere per lavorare o esplorare.