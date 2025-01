Lanazione.it - I primi sei mesi di Fiorucci: "Troppi debiti ereditati. Investimenti impossibili"

Sono già passati seidi attività governativa da parte dell’amministrazione, che ieri in conferenza stampa ha fatto il punto su questa prima metà di primo anno. Dopo un’analisi del territorio e delle sue caratteristiche demografiche, topografiche, economiche e occupazionali, il sindaco ha subito parlato del bilancio del Comune: "L’avanzo di bilancio sul quale possiamo contare – ha spiegato– è minimo, pari circa a 400mila euro, una cifra che non consente grandi manovre di. Il Comune di Gubbio ad oggi ha 12milioni di euro di indebitamento con Cassa depositi e Prestiti, il riambientamento della discarica di Colognola pesa per circa 3 milioni, e a fine 2026 l’ente avrà un indebitamento per circa 15 milion". Non solo, perché c’è anche la tematica dello sforamento economico: "Oltre 1milione 200mila euro sono stati sforati per l’edificio scolastico, 180mila euro per il campo da basket e lo skate park, che si sommano ai 215mila del nido di San Pietro, ai 461mila euro di disavanzo per la scuola Aldo Moro e ai 170mila euro sforati per la ex scuola di Padule".