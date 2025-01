Lanazione.it - Giovani e ricerca, torna "Cancro io ti boccio" con protagoniste le scolaresche

San Giuliano Terme (Pisa), 23 gennaio 2025 – Le scuole primarie e la scuola secondaria dell’Istituto comprensivo "Niccolini" di San Giuliano Terme sonodel progetto "io ti", un’importante iniziativa promossa dalla Fondazione Airc per lasul. Questo progetto educativo trasforma gli studenti in volontari attivi nella raccolta fondi a sostegno dellaoncologica, sensibilizzando al tempo stesso le comunità locali sull’importanza della solidarietà e dell’impegno collettivo. L’iniziativa prevede la distribuzione di prodotti solidali, come i "cioccolatini della" e le "arance della salute", con il ricavato che sarà interamente destinato al finanziamento di progetti diinnovativi nel campo della lotta contro il. Un’esperienza che non solo educa iall’importanza della cittadinanza attiva, ma li rende parte integrante di un movimento più ampio per sostenere chi è impegnato ogni giorno nel contrasto a questa malattia.