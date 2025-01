Quifinanza.it - Borse: due rischi da monitorare nel 2025

Leggi su Quifinanza.it

“Nel corso del 2024, la crescita nominale positiva e i tagli dei tassi d’interesse hanno sostenuto i mercati azionari, anche in un contesto di valutazioni estreme negli Stati Uniti. Con l’avvio del, mi aspetto che gli utili societari reggano e che, per il momento, l’inflazione si muova ancora nella giusta direzione. Tuttavia, ci sono dueche sollevano una certa preoccupazione”. Lo sottolinea Johanna Kyrklund, Group Chief Investment Officer, Schroders.Rendimenti obbligazionari in salitaIn primo luogo – spiega l’esperta in un commento – l’aumento dei rendimenti obbligazionari metterà ao le azioni? Dal 2020 si parla di un cambiamento del regime di mercato. Gli anni 2010 sono stati caratterizzati da una politica fiscale rigorosa e da tassi di interesse pari a zero. Era un’epoca che potremmo descrivere come “Adam Smith con gli steroidi”, in quanto la teoria prevedeva che gli individui e le imprese che agivano nel loro interesse personale avrebbero creato risultati positivi per l’economia.