Auto, Ue studia schema incentivi sulle elettriche, Trump li rottama

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 gen. (askanews) – All’opposto di quanto sta facendo Donaldnegli Usa, che ha smantellato gli “ingiusti” a favore delle, la Commissione europea stando un possibiledi sussidi agli acquisti di veicoli elettrici in Europa. Lo ha riferito la vicepresidente della Commissione, la spagnola Teresa Ribera, in una intervista al Financial Times. I tecnici della Ue devono ancora valutate le opzioni per un eventualedi questo tipo. “Ha sensore come potremmo (agire) in chiave pan-europea per facilitare delle misure, piuttosto che tramite schemi nazionali”, ha affermato. Uno dei problemi di questo eventualesarebbe quello di evitare che alla fine si risolva con aiuti a favore dicinesi. Perché la stessa Ribera ha dovuto riconoscere che c’è una “complicazione” dovuta al disallineamento tra quelli che sono gli obiettivi di elettrificazione della Ue e le effettive capacità dei marchi europei di assicurare produzioni adeguate in termini qualitativi e quantitativi.