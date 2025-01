Iltempo.it - Almasri, Piantedosi: "Espulso per ragioni di sicurezza, la misura più appropriata"

La sinistra è sulle barricate per il caso del generale libico Najeem OsemaHabish, arrestato sabato a Torino su mandato della Corte penale internazionale, poi scarcerato e riaccompagnato a Tripoli con un volo di Stato italiano. Dopo la richiesta di chiarimenti da parte delle opposizioni, il ministro degli Interni Matteoha risposto in Aula al Senato alle contestazioni spiegando come sono andate davvero le cose e ricostruendo la vicenda. "Lo scorso 19 gennaio, il cittadino libico Najeem OsemaHabish, da poco arrivato a Torino dopo essere stato nei giorni precedenti in altri Paesi europei, è stato sottoposto all'esecuzione del mandato d'arresto internazionale a fini di estradizione, emesso il giorno precedente dalla Corte penale internazionale. Ad avvenuta esecuzione del provvedimento, sono stati informati gli uffici della Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma e il competente Dipartimento del ministero della Giustizia, oltre al difensore nominato d'ufficio e le autorità consolari", ha detto per iniziare.