Miriade di iniziative con l’Isgrec

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria. Come ogni anno l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea è impegnato nell’opera di commemorazione, divulgazione e conoscenza delle tragiche vicende che portarono all’internamento e alla morte di ebrei, rom, diversamente abili, internati militari, omosessuali, detenuti politici nei campi del Terzo Reich. Proprio per questo motivo si è scelto quest’anno di partire con un nuovo format: un corso di aggiornamento per insegnanti, ma aperto a tutti, porterà il 3 febbraio 30 iscritti della provincia di Grosseto in visita al cosiddetto "Blocco 21", il Memoriale degli italiani di Auschwitz a Firenze, e al Museo e Centro di documentazione della deportazione e della Resistenza di Figline di Prato. Sempre a un pubblico ampio è rivolta l’iniziativa di domani alle 17, alle Le Clarisse: Elena Vellati (Isgrec) introdurrà il volume di Catia Sonetti "Attraversare il tempo con le parole.