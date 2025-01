Ilgiorno.it - Milano, quattro viaggiatori colpiti da malore in metrò: rallentamenti e ritardi sulle linee M3, M2 e M5

Leggi su Ilgiorno.it

, 22 gennaio 2025 – Lunghe attese, questa mattina, a, per i passeggeri della metropolitana M2 ed M3 con Atm che, a causa di interventi di soccorso per, hanno dovuto interrompere alcune corse di treni in pieno orario di punta.banchine, alle 8 del mattino, si sono accumulate molte persone, ma alla fine la circolazione è ripresa anche se al momento Atm segnala, sul suo sito, ancoraduee alcuni minuti di ritardo. Leinteressate Il caso che ha creato più problemi si è verificato alle 8.20 nella banchina della M3 nella stazione di Duomo, in direzione di San Donato. Un uomo di 27 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Intorno alle 6.10 il 118 era intervenuto anche nella stazione di Lanza sulla M2, per una una donna di 57 anni, mentre si trovava su un treno in direzione Abbiategrasso.