Oasport.it - Mattia Casse padrone della seconda prova di discesa a Kitzbuehel, super Innerhofer e Franzoni, in sordina Paris e Odermatt

Un bravissimochiude in testa ladilibera sulla Streif di. Il piemontese ha interpretato con grande serietà questa, attaccando in diversi puntipista e facendo registrare il crono di 1:54.33 che nessuno ha neppure avvicinato. La forma è buona per il nativo di Moncalieri che può dare spettacolo sia nelG di venerdì che soprattutto nelladi sabato.Grande bagarre invece al suo inseguimento: inposizione l’austriaco Stefan Eichberger a 0?54, poi c’è il norvegese Adrian Smiseth Sejersted, giunto a 61 centesimi di ritardo, appena davanti all’austriaco Daniel Hemetsberger che ha accusato un distacco di 64 centesimi, ma soprattutto è quinto un ottimo Christofche ha confermato le buone sensazionidi ieri e ha concluso a 0?65 di ritardo da