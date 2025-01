Anteprima24.it - Lungomare Salerno, lite e coltelli: un ferito ed un arresto

Tempo di lettura: 2 minutiÈ la polizia ad indagare sullain filippino ed un italiano, avvenuta prima delle nove questa mattina suldi, nei pressi dei bagni pubblici. La, tra i due che sono entrambi ospiti della Caritas, sarebbe avvenuta per futili motivi.Durante il diverbio, è spuntato unno tascabile con il quale uno dei due protagonisti del diverbio hal’altro. La vittima è stata pronta e soccorsa e ricoverata al Ruggi di. Non è in pericolo di vita, mentre l’altro è stato fermato dagli agenti della squadra Volanti che hanno rinvenuto anche la presunta arma utilizzata in un’aiuola poco distante in piazza AlighieriLa Polizia sta cercando di ricostruire la dinamica ed i motivi. Intanto, è già arrivata una nota del consigliere comunale Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di