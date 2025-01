Sport.quotidiano.net - La Robur tra squalifiche e infortuni. Magrini deve ridisegnare la squadra

Archiviato il pareggio a reti bianche arrivato sul campo della Flaminia Civita Castellana, il Siena guarda già al prossimo impegno. Dopo due trasferte consecutive, i bianconeri, domenica, torneranno al Franchi, per affrontare il Ghiviborgo. Una sfida particolare tra due squadre che hanno ottenuto fino a ora gli stessi punti e pronte a battagliare per le posizioni più prestigiose della classifica. Gettoni pesanti, insomma, in palio al vecchio Rastrello, mentre il Grosseto e il Seravezza Pozzi, che condividono il secondo gradino del podio a +3 dal Siena, se la vedranno rispettivamente con Livorno e San Donato Tavarnelle. Le brutte notizie, in vista del match, sono arrivate, per mistere per la, già domenica in terra laziale: con l’ammonizione rimediata al Turiddu Madami, Elia Galligani (foto), già diffidato insieme a Morosi, dovrà fermarsi causa squalifica (ieri l’ufficialità del turno di stop da parte della giustizia sportiva).