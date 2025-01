Gqitalia.it - Hai preso i biglietti, ma ancora non sai dove stare?

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.I grandi spettacoli e gli eventi culturali non sono mai stati così globali. A cominciare da Charli XCX, che si scatena da Glasgow fino a Mexico City, alla crew della Formula 1, in azione da Melbourne ad Abu Dhabi. Uno studio molto approfondito sulle spese condotto da Amex mostra come la Generazione Z e i Millennial si spostino a zig zag lungo il Pianeta per vedere da vicino le loro star preferite. E così, in occasione della nostra seconda lista annuale degli hotel più stilosi del mondo, abbiamo selezionato dei luoghi complementari ai tuoi pellegrinaggi: un detox dopo un festival, un rifugio per musicisti a Rio, un convento risalente al diciassettesimo secolo convertito in hotel per il Gran Prix di Monaco.