Garnacho è l’idolo dei ragazzini, una piccola impresa di auto marketing con 12 milioni di follower

dei, unadicon 12diIl Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, sottolinea il valore dianche fuori dal campo.Cinquanta più bonus contro sessanta. La distanza resta, ma il primo incontro con il Manchester United per Alejandro, l’uomo che Conte ha scelto per sostituire Kvara, s’è concluso con un’apertura: il Napoli non è poi così lontano dall’esterno della Seleccion che in un attimo ha rinfrescato la memoria dei romantici con i ricordi di un Pocho di nome Lavezzi. Suggestioni. Non è soltanto suggestiva, ma concreta, l’idea di arrivare in fondo, fino alla chiusura della seconda trattativa in cinque mesi con lo United. Estenuante, complessa, articolata, ricca come il talento di Garna.dei ragazzi e il fenomeno dei social, unadicon 12divirtuali.