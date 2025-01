Lanazione.it - Drusilla Foer in scena a Pescia col suo spettacolo Venere Nemica

, 22 gennaio 2025 - Il Teatro Pacini di, gremito in ogni ordine di posti, si appresta ad accogliere venerdì 24 gennaio (ore 20.45),e il suo, nell’ambito della Stagione Teatrale 2024/25, promossa dall’Amministrazione Comunale con Fondazione Teatri di Pistoia. Scritto dalla stessacon Giancarlo Marinelli e diretto da Dimitri Milopulos, lo, a tratti musical, vede la partecipazione di Elena Talenti e si ispira alla favola di Apuleio Amore e Psiche, rileggendo il Mito in modo divertente e commovente, in bilico tra tragedia e commedia e declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e Dei.