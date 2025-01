Civitavecchia celebra i 154 anni della costituzione del corpo della Polizia Locale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 gennaio 2025- Si è svolta oggi la cerimonia per il 154°versariodeldi, in occasionefestività di San Sebastiano, patrono del. Lazione, tenutasi con la tradizionale Santa Messa, è stata un momento di riflessione e riconoscenza per il lavoro svolto quotidianamente dagli agenti al serviziocomunità.Il Sindaco Marco Piendibene, a nome dell’Amministrazione e di tutta la città, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro del Comandanedott. Ivano Berti e la propria gratitudine verso tutto ildiper l’eccezionale impegno dimostrato nel corso del 2024, con un ringraziamento speciale ad alcuni agenti che si sono distinti per il loro straordinario operato.