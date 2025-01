Ilrestodelcarlino.it - Chiedeva il pizzo ai negozianti: vigile a processo

Le accuse nei suoi confronti sono gravissime:il ’’ ai commercianti per chiudere un occhio durante i controlli. Si terrà il 16 aprile, davanti al giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, la prima udienza del– con rito abbreviato – che vede alla sbarra per concussione un agente della polizia locale del comando di Santarcangelo. Arrestato dalla squadra mobile di Rimini lo scorso giugno, ilè difeso dagli avvocati Francesco Pisciotti e Massimiliano Giacumbo. Dopo gli arresti domiciliari, l’agente è tornato al lavoro, ma è stato assegnato ad altre mansioni e in una sede lontana dai luoghi in cui sarebbero avvenuti i fatti contestati. Tuttavia, nei suoi confronti resta in vigore il divieto di avvicinamento alle persone offese: sono i titolari di alcune attività di Santarcangelo e della Valmarecchia che l’accusano di aver richiesto denaro in cambio di vantaggi legati ai controlli amministrativi.