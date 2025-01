Sport.quotidiano.net - Sinner, gioia e tremori

Si sbianca il volto, le mani tremano. La testa finisce fra le pieghe dell’asciugamani mentre Jannik sembra piombare nell’incubo di un malessere a metà partita. In Australia riaffiorano i brutti ricordi di Wimbledon, e di una delle pochissime partite perse danel 2024, ai quarti contro Daniil Medvedev. Ma poi spariscono in undici minuti di orologio. Tanto basta all’azzurro – che si prende una lunga pausa negli spogliatoi – per riprendere in mano il match contro Rune e battere il danese in quattro set (6-3, 3-6, 6-3, 6-2) mentre, pochi campi più in là, anche Lorenzo Sonego fa saltare sulla sedia l’Italia, centrando i suoi primi quarti di finale Slam (battuto Tien 6-3, 6-2, 3-6, 6-1). Ma sono momenti di grande preoccupazione quandoinizia ad accusare, nel pieno del terzo set, nausea e fiatone.