Inter-news.it - Sabatini: «Inter, interverrei sul mercato. Un problema avanza!»

Leggi su Inter-news.it

Sandroha esaltato la prestazione di Lautaro Martinez contro l’Empoli, indicando quanto un suo livello elevato incida sui risultati dell’. Poi un commento sul.L’ANALISI – Sandrosi è espresso sul suo canale Youtube in merito al rendimento di Lautaro Martinez in-Empoli, sottolineando come ai nerazzurri potrebbe non bastare un super Toro per ottenere gli obiettivi auspicati: «Se Lautaro fa il Lautaro, l’va tranquilla e serena a lottare per Champions e campionato. Vi è comunque la variabile Conte, sempre da considerare, ma anche qualcherogativo che riguarda un’operazione diche secondo me l’dovrebbe portare a termine al fine di diventare una squadra effettivamente più solida e consapevole».sull’innesto che compierebbe sulattiva?IL COMMENTO – Secondo, i nerazzurri dovrebbero pensare seriamente a fare un colpo in difesa, alla luce del fatto che l’età si stia facendo sentire per Francesco Acerbi.