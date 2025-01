Thesocialpost.it - “Punte con una siringa da uno sconosciuto”: la denuncia di due studentesse di Pisa

Due ragazze ahannoto di essere state punta con unada uno. Il primo episodio sarebbe accaduto sabato 18 gennaio vicino all’aeroporto, mentre il secondo si è verificato il giorno successivo vicino alla stazione. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Nazione, che ha intervistato una delle vittime. La ragazza, una studentessa, ha raccontato: “Erano le 18.15 e mi trovavo sul cavalcavia di San Giusto, camminavo da sola, non c’erano né auto né persone. Un uomo, che sarà stato massimo un metro e 70, incappucciato con una giacca impermeabile e scarpe nere, mi ha punta con un ago. Poi è scappato”.La giovane ha aggiunto che, sebbene fisicamente stia bene, psicologicamente si sente provata. Dopo l’incidente si è rivolta alla polizia e si è recata in ospedale per gli accertamenti.