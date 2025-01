Oasport.it - Paula Badosa risorge davvero, batte Coco Gauff ed è in semifinale agli Australian Open

Adesso si puòdire:è tornata. E col botto. Per la quarta volta su 7 confronti la spagnolaper 7-5 6-4, ferma i sogni didell’a e va per la prima volta a giocarsi unaslam in carriera. Un risultato, questo, che la catapulta al numero 9 del mondo (Keys permettendo) da lunedì, nell’attesa di scoprire chi sfiderà tra Sabalenka e Pavlyuchenkova.Cheabbia il tennis per creare seri grattacapi alo si capisce già nel primo set, e in particolare in un terzo game nel quale sono due le palle break che ha a disposizione, cancellate però dalla numero 3 del mondo. In generale, dopo il rientro da 0-30 della statunitense e conseguenti vantaggi nel quarto game, i servizi seguono una certa linearità fino a quandova in difficoltà, sotto 0-30, e stavolta il break non lo evita.