La showrunner di Chicago PD promette che "i Burzek" si sposeranno nella dodicesima stagione

Kim Burgess (Marina Squerciati) e Adam Ruzek (Patrick John Flueger) ne hanno passate tante insieme. Sia belle che brutte. Hanno subito ferite mortali, ripercussioni psicologiche e, in un caso particolarmente straziante, il rapimento della loro figliastra.La strada da percorrere non sarà molto più facile. LadiPD, Gwen Sigan, ha confermato chela coppia incontrerà altri ostacoli. La buona notizia, però, è che tutti i drammi e le difficoltà non saranno vani. Burgess e Ruzek, o, ce la faranno.Gwen Sigan ha detto che la12 si concluderà con un matrimonioSigan lo ha confermato durante una recente intervista con Screen Rant. Lanon solo ha confermato che la coppia si sposerà, ma che lo farà prima della fine della! “Sì, ci sarà felicità, lo prometto”, ha spiegato Sigan.