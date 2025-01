Nerdpool.it - James Cameron annuncia i progressi di “Avatar: Fuoco e Cenere”

Il ritorno a Pandora – e ai suoi ampi paesaggi marini bioluminescenti – non richiederà tanto tempo quanto l’ultima volta, ha assicurato il regista, sottolineando che idel suo trequel sono “molto avanti”.Parlando con Empire prima del weekend festivo, il premio Oscar ha detto che il processo di post-produzione del blockbuster, un lavoro di due anni che inizierà alla fine del 2023 e che lui ha definito “frenetico”, rispetterà la data di uscita prevista per il 19 dicembre.“Penso che sia in ottima forma”, ha detto. “Abbiamo raddoppiato il numero di riprese finite in questa fase del gioco rispetto al secondo film e i film sono di lunghezza quasi uguale. Questo ci pone in una posizione di vantaggio, cosa che francamente non ho mai sperimentato prima”.Ha aggiunto che questa volta è “un po’ meno da incubo.