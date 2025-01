Amica.it - Ingrid Alexandra di Norvegia fa concorrenza a Leonor di Spagna

Leggi su Amica.it

Il 21 gennaio 2004 veniva al mondodi, prima figlia del principe Haakon e della principessa Mette-Marit. Oggi la futura regina compie 21 anni. E, da palazzo, hanno diffuso una serie di nuove immagini della giovane donna. Immagini che, inaspettatamente, non mostrano la principessa con la tiara in testa o in un contesto idilliaco. Al contrario, rappresentano la futura regina in “versione soldato”, con la divisa militare di ordinanza.compie 21 anni: le foto in divisaD’altronde è tra le fila dell’esercito chesta trascorrendo questo periodo della sua vita (ed è lì che, presumibilmente, spegnerà le candeline nelle prossime ore).