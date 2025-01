Lortica.it - Incidente sulla SS71 a Borgo a Giovi: due feriti trasportati al Pronto Soccorso di Arezzo

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 14:54, il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per unstradale avvenuto, nei pressi di. Lo scontro ha coinvolto due automobili e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.Una donna di 62 anni è stata trasportata in codice rosso (codice 3) aldell’Ospedale di, mentre un uomo di 59 anni è stato trasferito nello stesso ospedale con codice giallo (codice 2).Sul luogo dell’sono intervenuti:un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano,un mezzo della Croce Bianca di,i Vigili del Fuoco,la Polizia Municipale di.Le autorità competenti stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’e accertare eventuali responsabilità.