Tg24.sky.it - Giovanni Amoroso nuovo presidente della Consulta: su fine vita serve leale collaborazione

è ilCorte Costituzionale, riunitasi oggi per eleggere il successore di Augusto Barbera, il cui mandato è scaduto lo scorso 21 dicembre. Come primo atto, il neoeletto ha nominato vicepresidentiCorte Francesco Viganò e Luca Antonini. "Il mio impegno sarà assoluto nello svolgimento di questo incarico con disciplina e onore, come richiede l'articolo 54Costituzione". Così il neoin conferenza stampa sottolineando che la Corte "è un organo collegiale, tende ad avere una giurisprudenza uniforme, a seguire una traccia continua". Quanto all'Europa, ilha rilevato come "si e' accentuato negli ultimi anni uno spazio costituzionale comune". Inha ribadito: "Occorre che il legislatore intervenga e determini i criteri per i Lep che sono il pilastro su cui si regge la legge 86 che è stato investito dalla pronuncia di incostituzionalità".