Le scelte morali di Vampire | The Masquerade – Bloodlines 2 metteranno in difficoltà i giocatori

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 si fa sempre più intensa, e The Chinese Room, lo studio dietro lo sviluppo, ha appena alzato l'asticella delle aspettative. In un recente aggiornamento, il team ha rivelato che il gioco offrirà un sistema di dialoghi e scelte morali di una profondità mai vista, descrivendo i dialoghi come "piccoli labirinti di opzioni" che evitano le classiche decisioni binarie tra bene e male. Per i fan degli RPG e dell'universo di World of Darkness, questa notizia è un motivo in più per tenere d'occhio il ritorno di uno dei sequel più attesi del 2025. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 si propone di immergere i giocatori in un mondo oscuro e intricato, dove ogni parola conta.

