Tunisia e Italia | da 60 anni un sodalizio archeologico che guarda al futuro nel segno del Piano Matteiù

Italia e Tunisia nel campo dell'archeologia, un partenariato che affonda le radici negli anni '60 e che oggi, forte di quattordici missioni attive, si proietta verso il futuro con uno spirito di codirezione e crescita condivisa, in linea con i principi del Piano Mattei.Le due giornate di studio dedicate alla cooperazione archeologica tra Tunisia e Italia, il 24 e 24 aprile 2025, presso la prestigiosa cornice del Museo nazionale del Bardo, a Tunisi, rappresentano "un'occasione preziosa per tracciare un bilancio di ben sessant'anni di proficua collaborazione e per delineare nuove, entusiasmanti prospettive future". Ad affermarlo il direttore della Programmazione, cooperazione, la pubblicazione e la formazione dell'Istituto nazionale del patrimonio tunisino (Inp), Mounir Fantar, che interviene non solo per il suo ruolo istituzionale, "ma anche come ricercatore attivamente coinvolto in numerosi progetti bilaterali".

