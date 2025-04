Truffe alle assicurazioni da 4 milioni di euro in 48 davanti al giudice

Casertanews.it - Truffe alle assicurazioni da 4 milioni di euro, in 48 davanti al giudice Leggi su Casertanews.it Fissata l’udienza preliminare per 47 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero rilevante di episodi di corruzione, falso, truffa, corruzione in atti giudiziari, produzione e utilizzo di documenti contraffatti al fine di conseguire indebitamente somme.

