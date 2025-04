Basket | Jesi supera Montecatini e conquista l' ottavo posto a Pistoia

Montecatini 70 Jesi 76LA T TECNICA GEMA Montecatini: Chiarini ne, Burini 14, Acunzo ne, Di Pizzo 4, Toscano 19, Savoldelli 4, D'Alessandro 6, Bedin 13, Passoni 3, Albelli ne, Cellerini ne, Stanic 7. All. Marco Del ReGENERAL CONTRACTOR Jesi: Ponziani 2, Bruno 7, Vettori 4, Di Emidio 5, Berra 19, Valentini 7, Marulli 5, Cena 9, Petrucci 6, Zucca 12. All. Marcello GhizzinardiArbitri: Caneva (To), Occhiuzzi (Ts)Parziali: 18-22, 34-43, 51-59Pistoia Miracolo a Pistoia. ottavo posto finale conquistato contro ogni pronostico, primo turno play in evitato in attesa di conoscere il nome dell'avversario del secondo turno, mercoledì 7 maggio (al Palatriccoli), la vincente tra 9 classificata (Fabriano) e 12' (Ravenna). Novella araba fenice la General Contractor risorge dalle proprie ceneri dopo la serie di prestazioni scoraggianti, espugna il parquet di una Gema timorosa e in costante balia dell'avversario e chiude braccia al cielo 40' condotti con autorità dall'inizio alla fine.

Basket B nazionale / Ecco il derby: Jesi gioca per i play off, Fabriano per i play in - Palla a due domenica 9 marzo ore 18 al Palatriccoli. I due punti serviranno per raggiungere il primo importante obiettivo stagionale. All’andata, il 5 gennaio, il quintetto di Ghizzinardi si impose per 52-68. Chieti escluso dal campionato, la nuova classifica VALLESINA, 8 marzo 2025 – Torna la madre di tutte le partite e come si suol dire ‘il derby non bisogna giocarlo ma vincerlo’. Tornerà, finalmente, anche un colpo d’occhio all’interno del Palatriccoli con le due tifoserie che si confronteranno a sostegno ognuna delle rispettive squadre, oltre, ovviamente, a qualche sfottò che non guasta ... 🔗.com

Basket B nazionale / Fabriano e Jesi: da conquistare in trasferta i punti per un miglior piazzamento play in - I cartai saranno ospiti della Gema Montecatini (Pistoia lunedì 14 aprile ore 21), mentre i leoncelli viaggeranno alla volta di Caserta (domenica 13 aprile ore 18) VALLESINA, 11 aprile 2025 – Tre turni alla conclusione e punti che valgono tantissimo sia per Jesi che per Fabriano. Punti play in e punti per la conquista della miglior posizione possibile che vale lo spareggio in casa e l’accesso, in caso di vittoria, ai play off. 🔗.com

Basket, l’Italia dei giovani dà spettacolo e supera la Turchia a domicilio. Bortolani scatenato - L’Italbasket vince e convince nelle Qualificazioni ad Eurobasket 2025! Gli azzurri battono ad Istanbul la Turchia per 67-80 nella quinta e penultima giornata del girone B, con la rappresentativa del Belpaese che è certa del primo posto nel girone in vista soprattutto dei sorteggi per la fase finale. Dopo un primo quarto equilibrato i ragazzi del CT Pozzecco hanno alzato il livello nel secondo quarto toccando il +18, riuscendo poi a contenere il rientro dei padroni di casa nella frazione conclusiva. 🔗oasport.it

