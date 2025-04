Campionato Terza Categoria | La Libertà Viaccia mantiene la vetta Eureka e Tobbiana inseguono

Campionato di Terza Categoria è iniziato ieri con le prime quattro gare e si concluderà domani con il posticipo del martedì che vedrà sfidarsi a Seano il Carmignano e l’Atletico Esperia (con fischio d’inizio alle 21).La capolista, intanto, non perde un colpo: Batacchi, Biancalani e Sensi hanno permesso a La Libertà Viaccia di regolare per 3-1 il Paperino San Giorgio e di continuare a mantenere la vetta della classifica, andando momentaneamente a +6 sulla Polisportiva Carraia. E con il Carraia che giocherà stasera alle 21 in casa contro La Briglia fanalino di coda, l’attenzione è andata al tandem Eureka – Tobbiana: entrambe le formazioni continuano ad occupare la Terza piazza salendo a quota 54 punti. Sport.quotidiano.net - Campionato Terza Categoria: La Libertà Viaccia mantiene la vetta, Eureka e Tobbiana inseguono Leggi su Sport.quotidiano.net Una giornata anomala, alla luce dei posticipi decisi dalla federazione in segno di rispetto per la scomparsa di papa Francesco. Ma che ha fornito una serie di indizi su cosa aspettarsi in vista del rush finale, a prescindere dai risultati definitivi. Il terzultimo turno deldiè iniziato ieri con le prime quattro gare e si concluderà domani con il posticipo del martedì che vedrà sfidarsi a Seano il Carmignano e l’Atletico Esperia (con fischio d’inizio alle 21).La capolista, intanto, non perde un colpo: Batacchi, Biancalani e Sensi hanno permesso a Ladi regolare per 3-1 il Paperino San Giorgio e di continuare a mantenere ladella classifica, andando momentaneamente a +6 sulla Polisportiva Carraia. E con il Carraia che giocherà stasera alle 21 in casa contro La Briglia fanalino di coda, l’attenzione è andata al tandem: entrambe le formazioni continuano ad occupare lapiazza salendo a quota 54 punti.

Campionato di Terza Categoria: scontro al vertice tra Libertà Viaccia e Polisportiva Carraia - La ventisettesima giornata del campionato di Terza Categoria si concluderà con l’ormai tradizionale posticipo che vedrà impegnati l’Atletico Esperia ed il Prato Sport. Ma a calamitare l’attenzione sarà lo scontro al vertice di domenica che inizierà alle 15:30. Partiamo quindi dal "big match" del Ribelli di domani che vedrà sfidarsi le due prime della classe: La Libertà Viaccia riceverà la visita della Polisportiva Carraia per un match che mette in palio per l’eventuale vincitore il primo posto in solitaria. 🔗lanazione.it

La Faellese vince il campionato di terza categoria ed è festa grande - Arezzo,15 aprile 2025 – La Faellese domina la stagione e conquista con due giornate d’anticipo il campionato di Terza Categoria – Girone unico di Arezzo. Grazie alla vittoria per 5-3 sul campo del Kerigma, i ragazzi di mister Claudio Neri si assicurano la promozione in Seconda, chiudendo ogni discorso con 64 punti in classifica, 7 in più della Sangiustinese seconda. Un cammino esemplare quello degli azzurri: 20 vittorie, 4 pareggi e appena 2 sconfitte, con un bottino sin qui di 58 gol fatti e 24 subiti. 🔗sport.quotidiano.net

San Felice trionfa nel campionato di Terza Categoria, Bottegone e Hitachi Pistoia in evidenza - Manca ormai un sola giornata alla fine del campionato di Terza Categoria, con tutti i verdetti (o quasi) praticamente emessi. Ma mercoledì scorso alcune delle formazioni di Pistoia e provincia sono comunque tornate in campo, partendo dai recuperi di campionato. Continua la marcia dello schiacciasassi San Felice, già certo da tempo della vittoria e della promozione in Seconda: Sporting Casini piegato 2-0 grazie a Macaluso e Balsamo. 🔗sport.quotidiano.net

