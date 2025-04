Fonti mediche ' almeno 17 morti in raid notturni su Gaza'

almeno 17 palestinesi sono morti in vari attacchi condotti la scorsa notte dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza, secondo Fonti mediche palestinesi citate da Al Jazeera. Ieri erano state uccise almeno 53 persone nella Striscia, sempre secondo le Fonti dell'emittente qatarina. Quotidiano.net - Fonti mediche, 'almeno 17 morti in raid notturni su Gaza' Leggi su Quotidiano.net 17 palestinesi sonoin vari attacchi condotti la scorsa notte dalle forze israeliane nella Striscia di, secondopalestinesi citate da Al Jazeera. Ieri erano state uccise53 persone nella Striscia, sempre secondo ledell'emittente qatarina.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Energia, Cna apprezza posticipo al 17 giugno delle domande per l’autoproduzione da fonti rinnovabili - ROMA – Cna apprezza il decreto direttoriale del Mimit che posticipa dal 5 maggio al prossimo 17 giugno il termine per la presentazione delle domande da parte delle imprese per il sostegno per l’autoproduzione da fonti rinnovabili. La decisione del ministero accoglie la richiesta della Confederazione di prevedere un tempo più ampio per predisporre la documentazione necessaria per realizzare gli investimenti. 🔗lopinionista.it

Fonti mediche, '21 morti in raid Israele su profughi Gaza' - Almeno 21 persone sono morte in un raid israeliano su una ex scuola diventata rifugio per i profughi, nella Striscia di Gaza. Lo affermano fonti della protezione civile palestinese di Gaza. "Finora, 21 persone sono state uccise a seguito di un attacco aereo israeliano sulla (ex) scuola Dar al-Arqam, nel quartiere di Al-Tuffah, a nord-est di Gaza City", ha detto all'Afp Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia. 🔗quotidiano.net

Gaza, Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" | Al Jazeera: "Almeno 17 morti in raid notturni israeliani" - L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia". Summit in Oman, Usa: "Positivi i colloqui con l'Iran sul nucleare" 🔗tgcom24.mediaset.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fonti mediche, 'almeno 17 morti in raid notturni su Gaza'; Fonti mediche, 'almeno 17 morti in raid notturni su Gaza'; Guerra Israele Medio Oriente, fonti mediche: almeno 17 morti in ultimi raid su Gaza. LIVE; Bombe israeliane, 51 morti in 24 ore. Tel Aviv attacca anche Beirut - Houthi, '30 morti nei raid Usa, colpito centro migranti'. 🔗Cosa riportano altre fonti

Fonti mediche, 'almeno 17 morti in raid notturni su Gaza' - Almeno 17 palestinesi sono morti in vari attacchi condotti la scorsa notte dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza, secondo fonti mediche palestinesi citate da Al Jazeera. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Gaza, Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" | Al Jazeera: "Almeno 17 morti in raid notturni israeliani" - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 570. Almeno 17 palestinesi sono morti in vari attacchi condotti la scorsa notte dalle forze ... 🔗msn.com

Raid notturni a Gaza, 17 palestinesi morti - Almeno 17 palestinesi sono morti in vari attacchi condotti la scorsa notte dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza, secondo fonti mediche palestinesi ... 🔗gds.it