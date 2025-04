Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 1118 punti

apre in rialzo a 111,8 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi a fronte dei 110,5 punti della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento annuo italiano guadagna 1 punto al 3,58%, mentre quello tedesco appare invariato sopra al 2,46%. Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 111,8 punti Leggi su Quotidiano.net ina 111,8lotra Btp edecennalia fronte dei 110,5della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento annuo italiano guadagna 1 punto al 3,58%, mentre quello tedesco appare invariato sopra al 2,46%.

Approfondimenti da altre fonti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 124,5 punti - Ha chiuso in rialzo a 124,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 122 punti segnati in apertura e in linea con i 124 punti della chiusura precedente. In calo di 1,1 punti il rendimento annuo dei titoli italiani al 3,8%. In calo dell'1% il rendimento dei titoli tedeschi al 2,56%. 🔗quotidiano.net

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 124,5 punti - Ha chiuso in rialzo a 124,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 122 punti segnati in apertura e in linea con i 124 punti della chiusura precedente. In calo di 1,1 punti il rendimento annuo dei titoli italiani al 3,8%. In calo dell'1% il rendimento dei titoli tedeschi al 2,56%. 🔗quotidiano.net

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 111,1 punti - Ha chiuso in calo a 111,1punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 112 punti segnati in apertura e i 113 della chiusura di venerdì scorso. In rialzo di 6,3 punti il rendimento annuo italiano al 3,6% e di 8,3 punti al 2,49% quello tedesco. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 111,8 punti; Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 112,6 punti; Borse europee in ordine sparso: Milano in testa, spread Btp-Bund risale; Spread Btp-Bund sotto 100, Meloni esulta. Ma il merito è del bazooka tedesco. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 111,8 punti - Apre in rialzo a 111,8 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi a fronte dei 110,5 punti della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento annuo italiano guadagna 1 punto al 3,58%, mentre quell ... 🔗ansa.it

Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 108 punti base - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in leggero ribasso: il differenziale ha avviato la seduta a 108,6 punti base contro i 109,8 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al ... 🔗quotidiano.net

Valore Spread BTP/BUND 10 anni di oggi in tempo reale - Con il termine SPREAD, in italiano “differenziale ... di prevedere l’andamento dei titoli di stato italiani (Btp) e tedeschi (Bund). Essendo un rapporto tra due grandezze, gli scenari ... 🔗borse.it