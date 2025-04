Mediobanca lancia offerta su Banca Generali e risponde al risiko | la contromossa a Mps

Mediobanca lancia offerta di scambio su Banca Generali per rafforzare il Wealth Management - Mediobanca lancia un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi. L'aggregazione - spiega Piazzetta Cuccia - consente "l'evoluzione del rapporto tra Mediobanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale". 🔗quotidiano.net

Mediobanca lancia un’Ops di 6,3 miliardi su Banca Generali. La risposta dopo l’offerta di Mps - Milano, 28 aprile 2025 – La mossa era attesa ed è arrivata. Mediobanca lancia un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali e il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi di euro. 🔗quotidiano.net

Mediobanca lancia l'offerta su Banca Generali, mossa nel risiko della finanza - Mediobanca presenta un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3mld di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali. Lo si legge in una nota che di fatto rappresenta la risposta di Mediobanca al risiko bancario dopo l'Offerta pubblica di scambio del Monte dei Paschi. "L'operazione imprime una forte accelerazione all'esecuzione del Piano 'One brand - One culture' trasformando il Gruppo Mediobanca in un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (€ 210mld TFA), ricavi (€ 2mld), capacità di crescita ... 🔗iltempo.it

