Eventi a Bologna di lunedì 28 aprile 2025 | la guida

Bologna, 28 aprile 2025 - Ecco qui quali sono gli appuntamenti da non perdere in programma oggi sotto le Due Torri, dagli spettacoli alla cultura. Alle 18, il Cinema Modernissimo ospita un incontro di Era meglio il libro? in cui si parte dal romanzo ‘La camera azzurra’ di Georges Simenon per arrivare all’omonimo film di Mathieu Amalric. Segue la proiezione del film con Veronica Ceruti. Alle 18.30, alla Libreria Modo Infoshop, Olga Maira Zannoni presenta il suo libro Cattivi selvaggi. Come decostruire gli stereotipi sulle popolazioni indigene e perché ci riguarda, in compagnia di Alessia Di Eugenio.Alle 20.30, nella Chiesa di San Giovanni in Monte, c'è 80 anni dopo, un concerto per ricordare. Si esibisce la Flos musicae ensemble composta da Anna Bodnar alla fisarmonica, Chiara Goldoni alla chitarra, Angelo Testori al violino e il direttore Giorgio Musolesi. Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna di lunedì 28 aprile 2025: la guida Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 28- Ecco qui quali sono gli appuntamenti da non perdere in programma oggi sotto le Due Torri, dagli spettacoli alla cultura. Alle 18, il Cinema Modernissimo ospita un incontro di Era meglio il libro? in cui si parte dal romanzo ‘La camera azzurra’ di Georges Simenon per arrivare all’omonimo film di Mathieu Amalric. Segue la proiezione del film con Veronica Ceruti. Alle 18.30, alla Libreria Modo Infoshop, Olga Maira Zannoni presenta il suo libro Cattivi selvaggi. Come decostruire gli stereotipi sulle popolazioni indigene e perché ci riguarda, in compagnia di Alessia Di Eugenio.Alle 20.30, nella Chiesa di San Giovanni in Monte, c'è 80 anni dopo, un concerto per ricordare. Si esibisce la Flos musicae ensemble composta da Anna Bodnar alla fisarmonica, Chiara Goldoni alla chitarra, Angelo Testori al violino e il direttore Giorgio Musolesi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere questa settimana - Questa settimana si dorme un'ora in meno? Sì, potremmo risentire, almeno nei primi giorni, del cambio dell'ora: ma il grande vantaggio è che le giornate durano di più! E allora lo sguardo va a tutti gli eventi che anche dal lunedì al venerdì animano i nostri musei, i nostri cinema, i teatri e i... 🔗bolognatoday.it

Sport in tv oggi (lunedì 28 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Quest’oggi, lunedì 28 aprile, si prospetta una giornata piuttosto intensa per inaugurare la nuova settimana di sport internazionale. Tanta carne al fuoco e molte discipline coinvolte, con i colori azzurri protagonisti su più fronti. Focus sul Masters 1000 di Madrid con ben tre tennisti italiani che scendo sui campi in terra battuta della Caja Magica per i sedicesimi di finale. Lorenzo Musetti sfida il greco Stefanos Tsitsipas dopo averlo battuto recentemente a Montecarlo, Matteo Berrettini dovrà superarsi contro il britannico Jack Draper e Matteo Arnaldi ha una grande chance e parte favorito ... 🔗oasport.it

Cosa fare oggi a Bologna: eventi di lunedì 24 febbraio 2025 - Bologna, 24 febbraio 2025 – Una nuova settimana è appena iniziata, portando con sè un ampio bagaglio pieno di appuntamenti ed eventi da non perdere. Ecco qui il programma completo di questo lunedì sotto le Due Torri. Continua negli spazi di BolognaFiere la kermesse di Slow Wine Fair, affiancata a Sana Food. Oggi e domani le manifestazioni sono rivolte ai professionisti e agli esperti del settore. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Eventi a Bologna di lunedì 28 aprile 2025: la guida; Bologna dal lunedì al venerdì (nel mezzo il 1°maggio): gli eventi della settimana; Serata per la Fondazione Casa Lyda Borelli: fra i tanti sul palco iBarbari, Marco Dondarini & Davide Dalfiume; A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra. 🔗Cosa riportano altre fonti