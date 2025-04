Fiera di Venticano cala il sipario su un’edizione da 53 000 visitatori

Fiera Campionaria di Venticano. Con una conferenza stampa, il Presidente della Pro Loco ed il Sindaco di Venticano, il dott. Arturo Caprio, in una sala gremita hanno tirato le somme di questo ennesima miracolo venticanese.Ringrazio innanzitutto tutti gli espositori – ha dichiarato il Presidente della Pro Loco Venticane, Daniel Panella – e gli oltre 53.000 visitatori che, fino alle ore 18 di questa giornata hanno varcato i cancelli della Fiera Campionaria di Venticano.Questi numeri parlano di un vero e proprio miracolo – ha continuato il Presidente – che è stato fatto nell'organizzare questa edizione, che ancora una volta ha consentito alle aziende partecipanti di raccontarsi e lavorare. Sin dal nostro insediamento – ha aggiunto – abbiamo lavorato ad una programmazione triennale e questi risultati hanno davvero premiato il nostro coraggio e la nostra determinazione.

