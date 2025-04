La storia degli 883 ultimi posti disponibili per lo spettacolo di Mauro Repetto al Diego Fabbri

posti al Teatro Diego Fabbri di Forlì per lo spettacolo 'Alla ricerca dell’Uomo Ragno – La storia degli 883', in scena giovedì 8 maggio alle ore 21. L’unica data in Romagna del tour invernale di Mauro Repetto, co-fondatore. Forlitoday.it - La storia degli 883, ultimi posti disponibili per lo spettacolo di Mauro Repetto al Diego Fabbri Leggi su Forlitoday.it A meno di due settimane dall’evento, restano prenotabili ancora pochissimial Teatrodi Forlì per lo'Alla ricerca dell’Uomo Ragno – La883', in scena giovedì 8 maggio alle ore 21. L’unica data in Romagna del tour invernale di, co-fondatore.

Su altri siti se ne discute

Bruno, il maestro che ha chiuso i manicomi e difeso gli ultimi. La storia in un libro - Sarà nelle librerie dal 26 febbraio e da oggi è anche nelle piattaforme on line, ad iniziare da Amazon. Il libro è “Bruno Benigni, politico austero e visionario”. Iniziativa del Centro Basaglia di Arezzo, autore Claudio Repek, è stato pubblicato dalle edizioni Clichy di Firenze. Verrà presentato... 🔗arezzonotizie.it

Ultimi 360 ex Pip da stabilizzare, precari in piazza Ziino: "Trovare altri posti nella sanità" - Una delegazione degli ultimi ex Pip, in attesa di stabilizzazione, si è ritrovata stamattina in piazza Ziino davanti alla sede dell'assessorato regionale della Salute. Nei mesi scorsi sono già stati inquadrati circa 1.400 lavoratori. Adesso sono circa 360 i precari che attendono una chiamata... 🔗palermotoday.it

Alla Corte degli ultimi Zar, il libro che racconta la storia di Alexandra Shuvalov - Firenze, 12 marzo 2025 - Nel cuore dell’aristocrazia russa di fine Ottocento, tra sfarzo e rigide regole di etichetta, si muove la figura affascinante di Alexandra Ilarionovna Shuvalov, nata Vorontzov-Dashkov. La sua storia, raccontata nel libro "Alla Corte degli ultimi Zar", scritto da Alessandra Bovio Torrigiani Malaspina, ci porta dentro un mondo ormai scomparso, fatto di balli, ricevimenti e legami profondi con la famiglia imperiale. 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

La storia degli 883, ultimi posti disponibili per lo spettacolo di Mauro Repetto al Diego Fabbri; Su il volume: è 883 mania; ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, la serie rilancia gli 883. E le canzoni tornano in classifica; 'Hanno ucciso l'Uomo Ragno': la leggenda degli 883 nella prima serie di Sibilia. Riprese tra Pavia e Roma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

883: la serie tv è stata rinnovata per una seconda stagione, svelati il primo trailer e il nuovo titolo - Hanno ucciso l’Uomo Ragno: La Leggendaria storia degli 883 è stata una delle serie tv italiane di maggior successo degli ultimi anni. Talmente tanto che Sky Italia ha appena annunciato il ... 🔗msn.com