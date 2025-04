Putin ringrazia i soldati nordcoreani ' sono eroi'

Putin, ha ringraziato in un messaggio i soldati nordcoreani che hanno preso parte alla "liberazione della regione di Kursk" dalle truppe d'invasione ucraine, definendoli "eroi". Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino. Quotidiano.net - Putin ringrazia i soldati nordcoreani, 'sono eroi' Leggi su Quotidiano.net Il presidente russo, Vladimir, hato in un messaggio iche hanno preso parte alla "liberazione della regione di Kursk" dalle truppe d'invasione ucraine, definendoli "". Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino.

