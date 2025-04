Anteprima24.it - Il poeta Elio Pecora chiude la prima rassegna di poesia contemporanea

Tempo di lettura: 2 minutiè un, narratore e critico letterario italiano, chei cinque incontri previsti dallapoetica “Atlante delle Nuvole – Incontro con la”; realizzata da Provincia e Sannio Europa in collaborazione con il Cenacolo Mandel e Casa Naima.Quella diè unadi limpida eleganza e intensa umanità, che esplora l’interiorità, l’amore e il senso del tempo. Lo fa attraverso uno stile sobrio e musicale, in grado di coniugare introspezione e attenzione al quotidiano.Al museo ArCos, dialogando con Antonella Rosa, Nicola Sguera e Domenico Cosentino, ilmette in evidenza l’ importanza delle persone che ha amato, ma non solo: “Nella mia scrittura – afferma – conta moltissimo il peso delle persone che ho amato, ma anche chi non ho amato ha avuto un ruolo importante perché mi ha fatto pensare.