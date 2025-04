Indagini sulla sparatoria in città | identificati tre responsabili

Indagini sulla sparatoria avvenuta venerdì 25 aprile nel quartiere Firmian di Bolzano. Stando alle prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra i componenti di due bande organizzate specializzate in furti d’appartamento.Per intanto le forze dell’ordine sono. Trentotoday.it - Indagini sulla sparatoria in città: identificati tre responsabili Leggi su Trentotoday.it Proseguono leavvenuta venerdì 25 aprile nel quartiere Firmian di Bolzano. Stando alle prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra i componenti di due bande organizzate specializzate in furti d’appartamento.Per intanto le forze dell’ordine sono.

Approfondimenti da altre fonti

Sparatoria notturna per le vie della città - Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti quanto accaduto nella serata di ieri, venerdì 25 aprile, a Bolzano, in via Mozart, dove intorno alle 22 si sono sentiti dei colpi di pistola esplodere tra le strade. I residenti, evidentemente spaventati, hanno subito allertato le forze dell’ordine... 🔗trentotoday.it

Sparatoria al Lido Risorgimento a Brindisi, due arrestati: cruciali per le indagini gli esiti dello stub test - Due pregiudicati arrestati a Brindisi per detenzione di armi e lesioni dopo una sparatoria al Lido Risorgimento. 🔗notizie.virgilio.it

Sparatoria Gambara, caccia al killer. Indagini su figlio panettiere - A Milano, le forze dell’ordine sono sulle tracce dell’uomo che ha ucciso un cittadino ucraino in piazzale Gambara. Servizio di Marco Bergamaschi The post Sparatoria Gambara, caccia al killer. Indagini su figlio panettiere first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

?? Indagini sulla sparatoria in città: identificati tre responsabili; Siracusa | Sparatoria in città: uomo ferito alle gambe, indagini in corso; Strage a Örebro in Svezia: sparatoria in un campus tra decine di vittime e feriti. La polizia esclude la matrice terroristica ma le indagini proseguono; Sparatoria in centro storico, serata di paura. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media