escavatore è stato trovato completamente avvolto dalle fiamme in un'area cantierizzata del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.Il rogo si è verificato verso le 21.30 di ieri( 27 aprile) in via Travata a Fasani frazione di Sessa Aurunca.Le lunghe lingue di. Casertanews.it - Incendio in cantiere: in fiamme un escavatore. Trovate bottiglie molotov Leggi su Casertanews.it Unè stato trovato completamente avvolto dallein un'area cantierizzata del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.Il rogo si è verificato verso le 21.30 di ieri( 27 aprile) in via Travata a Fasani frazione di Sessa Aurunca.Le lunghe lingue di.

