Venezia-Milan due gol tre punti e il tranciante commento su Leao | Ormai …

Venezia il Milan passa, 0-2, con le reti di Christian Pulisic e Santiago Giménez. Eusebio Di Francesco recrimina su un possibile penalty Pianetamilan.it - Venezia-Milan, due gol, tre punti e il tranciante commento su Leao: “Ormai …” Leggi su Pianetamilan.it ilpassa, 0-2, con le reti di Christian Pulisic e Santiago Giménez. Eusebio Di Francesco recrimina su un possibile penalty

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lazio, Romagnoli nel post partita: «Non avevo mai fatto tre gol di fila, mi ero fermato a due. Ci giochiamo tutto in…» - Il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli ha parlato nel post partita del match di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Plzen. Le parole Il difensore della Lazio Alessio Romagnoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. […] 🔗calcionews24.com

Conferenza stampa Mkhitaryan post Juve Inter: «Nel primo tempo siamo stati ingiocabili. Potevamo segnare due o tre gol» - di Marco BaridonConferenza stampa Mkhitaryan post Juve Inter: le sue dichiarazioni dopo il match della 25ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – Henrik Mkhitaryan è intervenuto in conferenza stampa dopo Juve Inter, valida per la 25ª giornata di Serie A 2024/25. COME COMMENTARE QUESTA SCONFITTA – «Sconfitta che ci fa male. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato le occasioni e lo abbiamo pagato. 🔗juventusnews24.com

Un italiano su tre (e uno su due tra i giovani) ha partecipato a un viaggio studio negli ultimi trent'anni. E per la quasi totalità si è trattato di un'esperienza utile per il futuro lavorativo. Per il suo 30° compleanno, WEP ha commissionato una ricerca sull'evoluzione dei viaggi studio. Con le ultime mete, e le nuove tendenze - Sono più conosciuti, spesso più abbordabili, con nuove mete che si aggiungono e ampliano l’offerta. A dirci come sono cambiati i viaggi studio è una ricerca dell’Osservatorio YouGov per conto di WEP, l’organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo che festeggia quest’anno il suo 30° compleanno. ... 🔗iodonna.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Venezia-Milan 0-2, gol e highlights. Reti di Pulisic e Gimenez, Conceiçao vince ancora; Serie A, Venezia-Milan 0-2: Pulisic regala tre punti al Diavolo, si sblocca Gimenez; Il Milan stende il Venezia con Pulisic e Gimenez: Conceicao torna a vincere anche in campionato; LIVE MN - Venezia-Milan (0-2): tre punti al minimo dei giri. Pulisic e Gimenez a segno. 🔗Ne parlano su altre fonti

Serie A, Venezia-Milan 0-2: Pulisic regala tre punti al Diavolo, si sblocca Gimenez - La decima rete in campionato dell'americano porta il successo ai ragazzi di Conceiçao. Nel finale si sblocca anche il "Bebote" ... 🔗msn.com

Video Gol Venezia-Milan 0-2, highlights e sintesi - Il Venezia reagisce con carattere, sfiorando più volte il pareggio. Al 34’ arriva anche un gol di Yeboah, annullato per una posizione irregolare di Busio. Prima dell’intervallo, anche il Milan vede ... 🔗milanotoday.it

Venezia-Milan 0-2, pagelle: Pulisic decisivo, Gimenez ritrova il gol ma che spaventi per il Diavolo - Le pagelle di Venezia-Milan, uno dei due lunch match della 34esima giornata di Serie A: da Leao a Pulisic, fino ad arrivare alle scelte e ai cambi di Conceiçao. 🔗sport.virgilio.it