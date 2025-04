Black Bag | Doppio Gioco Michael Fassbender al centro della clip esclusiva

Michael Fassbender parla del rapporto con la moglie Cate Blanchett, anche lei agente segreto, in una clip esclusiva del thriller di Steven Soderbergh. Segreti e ambiguità, ma anche un rigoroso codice d'onore tra spie, tanto più se si tratta di marito e moglie. Questo è il contenuto della clip esclusiva dello spy thriller di Steven Soderbergh, Black Bag: Doppio Gioco, in uscita nei cinema il 30 aprile con Universal Pictures. Interpretato da Michael Fassbender e Cate Blanchett, Black Bag: Doppio Gioco è un avvincente spy drama che racconta la storia dei leggendari agenti segreti George Woodhouse e della sua amata moglie Kathryn. Quando lei viene sospettata di tradire la nazione, George si trova ad affrontare la prova definitiva: la fedeltà al suo matrimonio .

