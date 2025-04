4 Torri Volley subisce la quarta sconfitta consecutiva contro Bassano Volley

Bassano 3 4 Torri Volley 0 Parziali: 25-22, 25-21, 25-18quarta sconfitta consecutiva per la 4 Torri Volley, che non riesce a rialzare la testa nemmeno sul campo del Bassano Volley. Alla palestra comunale di Solagna finisce con un secco 3-0 per i padroni di casa, che lasciano soltanto le briciole alla squadra di De Marco. Ennesima delusione per i granata, che in questo campionato di serie B si aspettavano di essere protagonisti e invece si ritrovano ormai irrimediabilmente nella parte destra della classifica. Dopo i ko rimediati contro Casalserugo, Massanzago e Trebaseleghe, la 4 Torri Volley resta a mani vuote anche col Bassano Volley, squadra attrezzata e non per caso in lotta per le primissime posizioni della graduatoria.Cominciano bene i granata, che nel primo set si portano sullo 0-4 venendo però subito acciuffati dai padroni di casa (4-4). Sport.quotidiano.net - 4 Torri Volley subisce la quarta sconfitta consecutiva contro Bassano Volley Leggi su Sport.quotidiano.net 3 40 Parziali: 25-22, 25-21, 25-18per la 4, che non riesce a rialzare la testa nemmeno sul campo del. Alla palestra comunale di Solagna finisce con un secco 3-0 per i padroni di casa, che lasciano soltanto le briciole alla squadra di De Marco. Ennesima delusione per i granata, che in questo campionato di serie B si aspettavano di essere protagonisti e invece si ritrovano ormai irrimediabilmente nella parte destra della classifica. Dopo i ko rimediatiCasalserugo, Massanzago e Trebaseleghe, la 4resta a mani vuote anche col, squadra attrezzata e non per caso in lotta per le primissime posizioni della graduatoria.Cominciano bene i granata, che nel primo set si portano sullo 0-4 venendo però subito acciuffati dai padroni di casa (4-4).

