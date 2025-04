Questo Bologna è un miracolo molto Italiano comunque vada

Questo "miracolo" è merito sia suo che di una società seria, che non ha mai fatto il passo più lungo della gamba Ilgiornale.it - Questo Bologna è un "miracolo" molto Italiano, comunque vada Leggi su Ilgiornale.it Ben pochi credevano che l'ex tecnico viola sarebbe riuscito a fare meglio di Thiago Motta ma" è merito sia suo che di una società seria, che non ha mai fatto il passo più lungo della gamba

Mandorlini Bologna: «Mi piace molto Italiano, con il suo calcio 'all'inglese' può riportare la squadra in Europa» - Le parole di Andrea Mandorlini, doppio ex della sfida tra Bologna e Genoa, sull'obiettivo europeo dei rossoblù: «Con Italiano è possibile» Vincenzo Italiano ha parlato al Resto del Carlino in vista della sfida Verona Bologna in qualità di doppio ex. Di seguito le sue parole in particolare sui rossoblù. VERONA-BOLOGNA E RICORDI – «Nei cinque […]

Ulivieri: «Italiano sta facendo bene al Bologna per una ragione molto semplice: non è rigido sulle sue idee. Ed è stato molto bravo su questo aspetto» - Le parole di Renzo Ulivieri, ex allenatore con un passato in Serie A, sulla stagione di Vincenzo Italiano con il Bologna. I dettagli Renzo Ulivieri, decano degli allenatori italiani, della cui associazione è presidente, ha lasciato un segno a Bologna durante i suoi anni (e ha anche allenato un certo Roberto Baggio in rossoblu). A […]

Il Bologna fa tre passi nella finale. Orsolini dà spettacolo per il ct. Non si ferma il miracolo Italiano - dall'inviatoGianmarco Marchini Tre spazzolate a togliere la polvere sopra un sogno. Il tre a zero del Castellani spalanca al Bologna le porte di una finale di Coppa Italia chiuse da cinquantuno lunghi anni. Tutte le vie della logica portano a Roma. Sentenza senza appello, un'andata senza ritorno, perché il 24 aprile al Dall'Ara il rischio è di una passerella. Troppo forti i rossoblù di Vincenzo Italiano, una squadra in evidente stato di grazia, e troppo debole l'approccio di un Empoli con la testa forse già a un'altra 'finale', quella salvezza di domenica in casa contro il Cagliari.

Perché Italiano va meglio di Motta con il Bologna: gioco geniale e una promessa mantenuta (in cui credeva solo lui) - La finale di Coppa Italia era un obiettivo della società dopo l'addio di Motta. Italiano ha portato entusiasmo e si è inventato Orsolini bomber, ma dietro di lui ci sono il mago del mercato Sartori e ...

Il miracolo Italiano, l'uomo delle finali fa sognare Bologna - Il tecnico siciliano è quarto in serie A e si gioca la Coppa Italia con il Milan. Fin qui ha fatto meglio del predecessore Thiago Motta ...

Vincenzo Italiano guida il Bologna alla finale di Coppa Italia contro il Milan - Vincenzo Italiano porta il Bologna alla finale di Coppa Italia, sfidando il Milan dopo 51 anni. Un traguardo storico.